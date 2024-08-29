- 자본
- 축소
트레이드:
474
이익 거래:
421 (88.81%)
손실 거래:
53 (11.18%)
최고의 거래:
60.91 USD
최악의 거래:
-31.46 USD
총 수익:
1 118.09 USD (77 117 pips)
총 손실:
-366.82 USD (33 973 pips)
연속 최대 이익:
61 (96.16 USD)
연속 최대 이익:
96.16 USD (61)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
90.90%
최대 입금량:
3.15%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
14.58
롱(주식매수):
248 (52.32%)
숏(주식차입매도):
226 (47.68%)
수익 요인:
3.05
기대수익:
1.58 USD
평균 이익:
2.66 USD
평균 손실:
-6.92 USD
연속 최대 손실:
4 (-24.19 USD)
연속 최대 손실:
-51.54 USD (3)
월별 성장률:
2.97%
연간 예측:
36.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
51.54 USD (3.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.11% (51.54 USD)
자본금별:
11.62% (202.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|47
|EURUSD+
|47
|NZDCAD+
|47
|AUDUSD+
|45
|CADJPY+
|44
|CADCHF+
|43
|EURCHF+
|43
|GBPUSD+
|43
|AUDCHF+
|42
|EURGBP+
|38
|AUDNZD+
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF+
|98
|EURUSD+
|102
|NZDCAD+
|56
|AUDUSD+
|69
|CADJPY+
|25
|CADCHF+
|73
|EURCHF+
|87
|GBPUSD+
|67
|AUDCHF+
|79
|EURGBP+
|62
|AUDNZD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF+
|5.7K
|EURUSD+
|2K
|NZDCAD+
|6.3K
|AUDUSD+
|6K
|CADJPY+
|819
|CADCHF+
|5.8K
|EURCHF+
|5.1K
|GBPUSD+
|5.7K
|AUDCHF+
|5.1K
|EURGBP+
|3.4K
|AUDNZD+
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.91 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 61
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +96.16 USD
연속 최대 손실: -24.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
