- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
411 (88.96%)
Убыточных трейдов:
51 (11.04%)
Лучший трейд:
60.91 USD
Худший трейд:
-31.46 USD
Общая прибыль:
1 075.92 USD (75 149 pips)
Общий убыток:
-355.24 USD (32 693 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (96.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.16 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
90.90%
Макс. загрузка депозита:
3.15%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
13.98
Длинных трейдов:
242 (52.38%)
Коротких трейдов:
220 (47.62%)
Профит фактор:
3.03
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
2.62 USD
Средний убыток:
-6.97 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-24.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.54 USD (3)
Прирост в месяц:
2.12%
Годовой прогноз:
25.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.54 USD (3.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.11% (51.54 USD)
По эквити:
11.62% (202.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|46
|USDCHF+
|45
|EURUSD+
|44
|AUDUSD+
|44
|CADJPY+
|43
|GBPUSD+
|43
|AUDCHF+
|42
|EURCHF+
|42
|CADCHF+
|41
|EURGBP+
|38
|AUDNZD+
|34
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD+
|55
|USDCHF+
|90
|EURUSD+
|89
|AUDUSD+
|67
|CADJPY+
|24
|GBPUSD+
|67
|AUDCHF+
|79
|EURCHF+
|85
|CADCHF+
|70
|EURGBP+
|62
|AUDNZD+
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD+
|6.2K
|USDCHF+
|5.7K
|EURUSD+
|2.4K
|AUDUSD+
|5.8K
|CADJPY+
|673
|GBPUSD+
|5.7K
|AUDCHF+
|5.1K
|EURCHF+
|4.9K
|CADCHF+
|5.5K
|EURGBP+
|3.4K
|AUDNZD+
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.91 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +96.16 USD
Макс. убыток в серии: -24.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
388 USD в месяц
53%
1
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
69
100%
462
88%
91%
3.02
1.56
USD
USD
12%
1:500