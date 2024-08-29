SinaisSeções
Ka Wai Chiong

LazyKDM11

Ka Wai Chiong
0 comentários
Confiabilidade
69 semanas
1 / 0 USD
Copiar por 388 USD por mês
crescimento desde 2024 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
463
Negociações com lucro:
412 (88.98%)
Negociações com perda:
51 (11.02%)
Melhor negociação:
60.91 USD
Pior negociação:
-31.46 USD
Lucro bruto:
1 076.78 USD (75 295 pips)
Perda bruta:
-355.24 USD (32 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (96.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
96.16 USD (61)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
90.90%
Depósito máximo carregado:
3.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.00
Negociações longas:
243 (52.48%)
Negociações curtas:
220 (47.52%)
Fator de lucro:
3.03
Valor esperado:
1.56 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
-6.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-24.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.54 USD (3)
Crescimento mensal:
1.64%
Previsão anual:
19.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
51.54 USD (3.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.11% (51.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.62% (202.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD+ 46
USDCHF+ 45
EURUSD+ 44
AUDUSD+ 44
CADJPY+ 43
GBPUSD+ 43
AUDCHF+ 42
EURCHF+ 42
CADCHF+ 41
EURGBP+ 38
AUDNZD+ 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD+ 55
USDCHF+ 90
EURUSD+ 89
AUDUSD+ 67
CADJPY+ 24
GBPUSD+ 67
AUDCHF+ 79
EURCHF+ 85
CADCHF+ 70
EURGBP+ 62
AUDNZD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD+ 6.2K
USDCHF+ 5.7K
EURUSD+ 2.4K
AUDUSD+ 5.8K
CADJPY+ 673
GBPUSD+ 5.7K
AUDCHF+ 5.1K
EURCHF+ 4.9K
CADCHF+ 5.5K
EURGBP+ 3.4K
AUDNZD+ -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.91 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +96.16 USD
Máxima perda consecutiva: -24.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
No swaps are charged
2025.05.28 21:13
No swaps are charged
2025.05.26 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.02 13:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.11 16:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 15:41
Share of trading days is too low
2024.09.02 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.29 11:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 11:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.08.29 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.29 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
