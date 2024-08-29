- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
463
Negociações com lucro:
412 (88.98%)
Negociações com perda:
51 (11.02%)
Melhor negociação:
60.91 USD
Pior negociação:
-31.46 USD
Lucro bruto:
1 076.78 USD (75 295 pips)
Perda bruta:
-355.24 USD (32 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (96.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
96.16 USD (61)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
90.90%
Depósito máximo carregado:
3.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.00
Negociações longas:
243 (52.48%)
Negociações curtas:
220 (47.52%)
Fator de lucro:
3.03
Valor esperado:
1.56 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
-6.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-24.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.54 USD (3)
Crescimento mensal:
1.64%
Previsão anual:
19.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
51.54 USD (3.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.11% (51.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.62% (202.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|46
|USDCHF+
|45
|EURUSD+
|44
|AUDUSD+
|44
|CADJPY+
|43
|GBPUSD+
|43
|AUDCHF+
|42
|EURCHF+
|42
|CADCHF+
|41
|EURGBP+
|38
|AUDNZD+
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD+
|55
|USDCHF+
|90
|EURUSD+
|89
|AUDUSD+
|67
|CADJPY+
|24
|GBPUSD+
|67
|AUDCHF+
|79
|EURCHF+
|85
|CADCHF+
|70
|EURGBP+
|62
|AUDNZD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD+
|6.2K
|USDCHF+
|5.7K
|EURUSD+
|2.4K
|AUDUSD+
|5.8K
|CADJPY+
|673
|GBPUSD+
|5.7K
|AUDCHF+
|5.1K
|EURCHF+
|4.9K
|CADCHF+
|5.5K
|EURGBP+
|3.4K
|AUDNZD+
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.91 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +96.16 USD
Máxima perda consecutiva: -24.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
