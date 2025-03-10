クォートセクション
ZVIA: Zevia PBC Class A

2.38 USD 0.01 (0.42%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZVIAの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり2.37の安値と2.45の高値で取引されました。

Zevia PBC Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.37 2.45
1年のレンジ
0.96 4.99
以前の終値
2.39
始値
2.41
買値
2.38
買値
2.68
安値
2.37
高値
2.45
出来高
478
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
-13.14%
6ヶ月の変化
10.19%
1年の変化
110.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K