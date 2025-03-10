货币 / ZVIA
ZVIA: Zevia PBC Class A
2.42 USD 0.01 (0.41%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZVIA汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点2.40和高点2.49进行交易。
关注Zevia PBC Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZVIA新闻
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Zacks Industry Outlook Highlights Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage, Keurig Dr Pepper and Zevia
- 5 Soft Drink Stocks Battling for Relevance Amid Consumer Taste Shift
- Brown-Forman Q1 Earnings Miss Estimates, Sales Beat on Portfolio Gains
- Zevia at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Moves in Soda Market
- Zevia stock price target raised to $6 by BMO Capital on strong earnings
- Zevia (ZVIA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Zevia Q2 2025 slides: Revenue jumps 10%, company achieves positive EBITDA
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
- AB InBev Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on Soft Volumes
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
- Keurig Dr Pepper, Inc (KDP) Meets Q2 Earnings Estimates
- Coca-Cola Beats on Earnings in Q2, But Falls Short on Revenues
- Is Molson Coors' Focus on Premiumization Enough to Offset Soft Volume?
- PepsiCo Beats Q2 Earnings & Revenue Estimates, Improves 2025 EPS View
- Can Monster Beverage Sustain Its Margin Momentum in a Volatile Market?
- Zevia: Higher Valuation Provides A Weak Risk-To-Reward (Rating Downgrade) (ZVIA)
- Vita Coco: A Premium Beverage Growth Story With Justified Valuation (NASDAQ:COCO)
- Zevia at Global Farm to Market Conference: Strategic Growth Insights
- Top 3 Defensive Stocks That Are Preparing To Pump This Month - Target (NYSE:TGT), Eastside Distilling (NASDAQ:BLNE)
日范围
2.40 2.49
年范围
0.96 4.99
- 前一天收盘价
- 2.43
- 开盘价
- 2.46
- 卖价
- 2.42
- 买价
- 2.72
- 最低价
- 2.40
- 最高价
- 2.49
- 交易量
- 211
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- -11.68%
- 6个月变化
- 12.04%
- 年变化
- 114.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值