통화 / ZVIA
ZVIA: Zevia PBC Class A
2.37 USD 0.01 (0.42%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZVIA 환율이 오늘 -0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.32이고 고가는 2.39이었습니다.
Zevia PBC Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.32 2.39
년간 변동
0.96 4.99
- 이전 종가
- 2.38
- 시가
- 2.37
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- 저가
- 2.32
- 고가
- 2.39
- 볼륨
- 500
- 일일 변동
- -0.42%
- 월 변동
- -13.50%
- 6개월 변동
- 9.72%
- 년간 변동율
- 109.73%
20 9월, 토요일