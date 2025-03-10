Währungen / ZVIA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZVIA: Zevia PBC Class A
2.35 USD 0.03 (1.26%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZVIA hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.34 bis zu einem Hoch von 2.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zevia PBC Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZVIA News
- Will Emerging Markets Drive the Next Leg of Growth for Diageo?
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Zacks Industry Outlook Highlights Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage, Keurig Dr Pepper and Zevia
- 5 Soft Drink Stocks Battling for Relevance Amid Consumer Taste Shift
- Brown-Forman Q1 Earnings Miss Estimates, Sales Beat on Portfolio Gains
- Zevia at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Moves in Soda Market
- Zevia stock price target raised to $6 by BMO Capital on strong earnings
- Zevia (ZVIA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Zevia Q2 2025 slides: Revenue jumps 10%, company achieves positive EBITDA
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
- AB InBev Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on Soft Volumes
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
- Keurig Dr Pepper, Inc (KDP) Meets Q2 Earnings Estimates
- Coca-Cola Beats on Earnings in Q2, But Falls Short on Revenues
- Is Molson Coors' Focus on Premiumization Enough to Offset Soft Volume?
- PepsiCo Beats Q2 Earnings & Revenue Estimates, Improves 2025 EPS View
- Can Monster Beverage Sustain Its Margin Momentum in a Volatile Market?
- Zevia: Higher Valuation Provides A Weak Risk-To-Reward (Rating Downgrade) (ZVIA)
- Vita Coco: A Premium Beverage Growth Story With Justified Valuation (NASDAQ:COCO)
- Zevia at Global Farm to Market Conference: Strategic Growth Insights
- Top 3 Defensive Stocks That Are Preparing To Pump This Month - Target (NYSE:TGT), Eastside Distilling (NASDAQ:BLNE)
Tagesspanne
2.34 2.37
Jahresspanne
0.96 4.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.38
- Eröffnung
- 2.37
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Tief
- 2.34
- Hoch
- 2.37
- Volumen
- 102
- Tagesänderung
- -1.26%
- Monatsänderung
- -14.23%
- 6-Monatsänderung
- 8.80%
- Jahresänderung
- 107.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K