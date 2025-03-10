Валюты / ZVIA
ZVIA: Zevia PBC Class A
2.43 USD 0.07 (2.97%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZVIA за сегодня изменился на 2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.37, а максимальная — 2.46.
Следите за динамикой Zevia PBC Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZVIA
Дневной диапазон
2.37 2.46
Годовой диапазон
0.96 4.99
- Предыдущее закрытие
- 2.36
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.37
- High
- 2.46
- Объем
- 501
- Дневное изменение
- 2.97%
- Месячное изменение
- -11.31%
- 6-месячное изменение
- 12.50%
- Годовое изменение
- 115.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.