通貨 / ZETA
ZETA: Zeta Global Holdings Corp Class A
21.09 USD 0.48 (2.33%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZETAの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり20.90の安値と21.78の高値で取引されました。
Zeta Global Holdings Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZETA News
- Zeta Global: The Real Upside Isn’t In The Earnings (NYSE:ZETA)
- How one hedge fund investing in small caps surged 25% in July and doubled this year
- FUTU or ZETA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zeta Global (ZETA) Target Raised by Goldman as Q2 Growth Accelerates Amid Cautious Outlook
- Truist Securities reiterates Buy rating on Zeta Global stock at $34 price target
- Zeta Global At An Inflection Point: Entering Early May Lead To An Exponential Rise (ZETA)
- Zeta Global: A Breakout Move Higher Is Already Underway (NYSE:ZETA)
- Zeta Global (ZETA) Stock: Undervalued In A Crowded Market
- Zeta Global Stock: Still A Bargain At This Price (NYSE:ZETA)
- Zeta Network Group closes $6.4 million direct offering with warrants
- Zeta’s Silent AI Surge Continues (NYSE:ZETA)
- 3 Innovation Stocks With Parabolic Upside Potential
- Zeta Global soars 67% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zeta Global (ZETA) Q2 Revenue Jumps 35%
- Zeta Global Holdings earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Zeta Global Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZETA)
- Zeta Global Holdings (ZETA) Matches Q2 Earnings Estimates
- Zeta Global Stock Is Rising After Q2 Earnings, Company Highlights 'AI-Driven Momentum' - Zeta Global Holdings (NYSE:ZETA)
- Zeta Global Q2 2025 slides: Revenue jumps 35%, guidance raised on strong results
- Zeta Global shares up as AI marketing firm boosts revenue guidance
- ZETA Stock Before Q2 Earnings Release: To Buy or Not to Buy?
1日のレンジ
20.90 21.78
1年のレンジ
10.69 38.20
- 以前の終値
- 20.61
- 始値
- 21.40
- 買値
- 21.09
- 買値
- 21.39
- 安値
- 20.90
- 高値
- 21.78
- 出来高
- 10.590 K
- 1日の変化
- 2.33%
- 1ヶ月の変化
- 11.65%
- 6ヶ月の変化
- 56.11%
- 1年の変化
- -29.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K