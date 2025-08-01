クォートセクション
ZETA: Zeta Global Holdings Corp Class A

21.09 USD 0.48 (2.33%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZETAの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり20.90の安値と21.78の高値で取引されました。

Zeta Global Holdings Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.90 21.78
1年のレンジ
10.69 38.20
以前の終値
20.61
始値
21.40
買値
21.09
買値
21.39
安値
20.90
高値
21.78
出来高
10.590 K
1日の変化
2.33%
1ヶ月の変化
11.65%
6ヶ月の変化
56.11%
1年の変化
-29.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K