ZETA: Zeta Global Holdings Corp Class A
21.09 USD 0.48 (2.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZETA hat sich für heute um 2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.90 bis zu einem Hoch von 21.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zeta Global Holdings Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.90 21.78
Jahresspanne
10.69 38.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.61
- Eröffnung
- 21.40
- Bid
- 21.09
- Ask
- 21.39
- Tief
- 20.90
- Hoch
- 21.78
- Volumen
- 10.590 K
- Tagesänderung
- 2.33%
- Monatsänderung
- 11.65%
- 6-Monatsänderung
- 56.11%
- Jahresänderung
- -29.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K