Валюты / ZETA
ZETA: Zeta Global Holdings Corp Class A
20.39 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZETA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.81, а максимальная — 20.53.
Следите за динамикой Zeta Global Holdings Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZETA
- Zeta Global: The Real Upside Isn’t In The Earnings (NYSE:ZETA)
- How one hedge fund investing in small caps surged 25% in July and doubled this year
- FUTU or ZETA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zeta Global (ZETA) Target Raised by Goldman as Q2 Growth Accelerates Amid Cautious Outlook
- Truist Securities reiterates Buy rating on Zeta Global stock at $34 price target
- Zeta Global At An Inflection Point: Entering Early May Lead To An Exponential Rise (ZETA)
- Zeta Global: A Breakout Move Higher Is Already Underway (NYSE:ZETA)
- Zeta Global (ZETA) Stock: Undervalued In A Crowded Market
- Zeta Global Stock: Still A Bargain At This Price (NYSE:ZETA)
- Zeta Network Group closes $6.4 million direct offering with warrants
- Zeta’s Silent AI Surge Continues (NYSE:ZETA)
- 3 Innovation Stocks With Parabolic Upside Potential
- Zeta Global soars 67% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zeta Global (ZETA) Q2 Revenue Jumps 35%
- Zeta Global Holdings earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Zeta Global Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZETA)
- Zeta Global Holdings (ZETA) Matches Q2 Earnings Estimates
- Zeta Global Stock Is Rising After Q2 Earnings, Company Highlights 'AI-Driven Momentum' - Zeta Global Holdings (NYSE:ZETA)
- Zeta Global Q2 2025 slides: Revenue jumps 35%, guidance raised on strong results
- Zeta Global shares up as AI marketing firm boosts revenue guidance
- ZETA Stock Before Q2 Earnings Release: To Buy or Not to Buy?
Дневной диапазон
19.81 20.53
Годовой диапазон
10.69 38.20
- Предыдущее закрытие
- 20.38
- Open
- 20.53
- Bid
- 20.39
- Ask
- 20.69
- Low
- 19.81
- High
- 20.53
- Объем
- 7.110 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 7.94%
- 6-месячное изменение
- 50.93%
- Годовое изменение
- -32.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.