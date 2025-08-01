Currencies / ZETA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ZETA: Zeta Global Holdings Corp Class A
20.38 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ZETA exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 19.81 and at a high of 20.53.
Follow Zeta Global Holdings Corp Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZETA News
- Zeta Global: The Real Upside Isn’t In The Earnings (NYSE:ZETA)
- How one hedge fund investing in small caps surged 25% in July and doubled this year
- FUTU or ZETA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zeta Global (ZETA) Target Raised by Goldman as Q2 Growth Accelerates Amid Cautious Outlook
- Truist Securities reiterates Buy rating on Zeta Global stock at $34 price target
- Zeta Global At An Inflection Point: Entering Early May Lead To An Exponential Rise (ZETA)
- Zeta Global: A Breakout Move Higher Is Already Underway (NYSE:ZETA)
- Zeta Global (ZETA) Stock: Undervalued In A Crowded Market
- Zeta Global Stock: Still A Bargain At This Price (NYSE:ZETA)
- Zeta Network Group closes $6.4 million direct offering with warrants
- Zeta’s Silent AI Surge Continues (NYSE:ZETA)
- 3 Innovation Stocks With Parabolic Upside Potential
- Zeta Global soars 67% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zeta Global (ZETA) Q2 Revenue Jumps 35%
- Zeta Global Holdings earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Zeta Global Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZETA)
- Zeta Global Holdings (ZETA) Matches Q2 Earnings Estimates
- Zeta Global Stock Is Rising After Q2 Earnings, Company Highlights 'AI-Driven Momentum' - Zeta Global Holdings (NYSE:ZETA)
- Zeta Global Q2 2025 slides: Revenue jumps 35%, guidance raised on strong results
- Zeta Global shares up as AI marketing firm boosts revenue guidance
- ZETA Stock Before Q2 Earnings Release: To Buy or Not to Buy?
Daily Range
19.81 20.53
Year Range
10.69 38.20
- Previous Close
- 20.38
- Open
- 20.53
- Bid
- 20.38
- Ask
- 20.68
- Low
- 19.81
- High
- 20.53
- Volume
- 5.160 K
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- 7.89%
- 6 Months Change
- 50.85%
- Year Change
- -32.34%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%