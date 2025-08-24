クォートセクション
通貨 / XMVM
XMVM: Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

62.25 USD 0.71 (1.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XMVMの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり61.78の安値と62.28の高値で取引されました。

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
61.78 62.28
1年のレンジ
45.68 62.85
以前の終値
61.54
始値
62.06
買値
62.25
買値
62.55
安値
61.78
高値
62.28
出来高
32
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
2.33%
6ヶ月の変化
18.21%
1年の変化
13.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K