통화 / XMVM
XMVM: Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
62.20 USD 0.05 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XMVM 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 61.68이고 고가는 62.21이었습니다.
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XMVM News
일일 변동 비율
61.68 62.21
년간 변동
45.68 62.85
- 이전 종가
- 62.25
- 시가
- 61.80
- Bid
- 62.20
- Ask
- 62.50
- 저가
- 61.68
- 고가
- 62.21
- 볼륨
- 30
- 일일 변동
- -0.08%
- 월 변동
- 2.25%
- 6개월 변동
- 18.12%
- 년간 변동율
- 12.97%
20 9월, 토요일