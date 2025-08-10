通貨 / WU
WU: Western Union Company (The)
8.20 USD 0.16 (1.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WUの今日の為替レートは、-1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり8.15の安値と8.37の高値で取引されました。
Western Union Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WU News
1日のレンジ
8.15 8.37
1年のレンジ
7.90 12.03
- 以前の終値
- 8.36
- 始値
- 8.34
- 買値
- 8.20
- 買値
- 8.50
- 安値
- 8.15
- 高値
- 8.37
- 出来高
- 11.066 K
- 1日の変化
- -1.91%
- 1ヶ月の変化
- -4.65%
- 6ヶ月の変化
- -22.50%
- 1年の変化
- -31.21%
