クォートセクション
通貨 / WU
株に戻る

WU: Western Union Company (The)

8.20 USD 0.16 (1.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WUの今日の為替レートは、-1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり8.15の安値と8.37の高値で取引されました。

Western Union Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WU News

1日のレンジ
8.15 8.37
1年のレンジ
7.90 12.03
以前の終値
8.36
始値
8.34
買値
8.20
買値
8.50
安値
8.15
高値
8.37
出来高
11.066 K
1日の変化
-1.91%
1ヶ月の変化
-4.65%
6ヶ月の変化
-22.50%
1年の変化
-31.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K