Währungen / WU
WU: Western Union Company (The)
8.20 USD 0.16 (1.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WU hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.15 bis zu einem Hoch von 8.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Western Union Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WU News
Tagesspanne
8.15 8.37
Jahresspanne
7.90 12.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.36
- Eröffnung
- 8.34
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Tief
- 8.15
- Hoch
- 8.37
- Volumen
- 11.066 K
- Tagesänderung
- -1.91%
- Monatsänderung
- -4.65%
- 6-Monatsänderung
- -22.50%
- Jahresänderung
- -31.21%
