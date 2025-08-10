Валюты / WU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WU: Western Union Company (The)
8.21 USD 0.18 (2.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WU за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.00, а максимальная — 8.23.
Следите за динамикой Western Union Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WU
- Western Union (WU) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Once stodgy, Western Union leverages stablecoins to expand payments offerings
- WU and dLocal Drive Digital Remittance Expansion in Latin America
- Why Is Green Dot (GDOT) Up 8.6% Since Last Earnings Report?
- Western Union (WU) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Why the Market Dipped But Western Union (WU) Gained Today
- Western Union Expands Reach With WhatsApp to Boost Dollar Exchanges
- Western Union (WU) Up 6.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Western Union stock rises after CEO purchases $1.5 million in shares
- Western Union stock falls after Mike Alfred discloses large short position
- US DOJ to back off money transmitter cases in shift backed by crypto
- Clover Adoption Soars: Is FI Dominating the Small Business Market?
- SoFi stock rises after partnering with Lightspark for blockchain transfers
- Macquarie Growth And Income Fund Q1 2025 Commentary
- Sezzle Stock Skyrockets 324% in a Year: Is it the Right Time to Buy?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Arbor Realty Trust (NYSE:ABR), Chimera Investment (NYSE:CIM)
- Can Western Union's $500M Intermex Bet Boost its Global Edge?
- International Money Express stock downgraded by Northland on WU acquisition
- Morgan Stanley reiterates Underweight rating on Western Union stock
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- IMXI Earnings: International Money Express Stock Soars on Q2 Results & Western Union Deal - TipRanks.com
- IMXI Stock Surges 54% As Western Union Buys Intermex in $500 Million Deal - International Money (NASDAQ:IMXI), Western Union (NYSE:WU)
- Western Union to acquire Intermex for about $500 million
- Western Union to buy International Money Express for $500 mln in cash
Дневной диапазон
8.00 8.23
Годовой диапазон
7.90 12.03
- Предыдущее закрытие
- 8.39
- Open
- 8.16
- Bid
- 8.21
- Ask
- 8.51
- Low
- 8.00
- High
- 8.23
- Объем
- 8.691 K
- Дневное изменение
- -2.15%
- Месячное изменение
- -4.53%
- 6-месячное изменение
- -22.40%
- Годовое изменение
- -31.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.