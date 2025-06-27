通貨 / WERN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WERN: Werner Enterprises Inc
27.52 USD 0.11 (0.40%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WERNの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり27.40の安値と28.20の高値で取引されました。
Werner Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WERN News
- Sherwin-Williams Pauses 401(k) Match As Costs Climb
- Could your employer take away your 401(k) match? Sherwin-Williams just did it.
- Werner Enterprises, Inc. (WERN) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- ウェルナー・エンタープライズ、モルガン・スタンレー会議で不確実性を戦略的に乗り切る
- Werner Enterprises at Morgan Stanley Conference: Navigating Uncertainty with Strategy
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Werner (WERN) Up 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Werner Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Werner Enterprises announces new stock buyback program and dividend
- Werner Q2 Earnings and Revenues Top Estimates, Decrease Year Over Year
- Werner (WERN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Werner Enterprises stock price target lowered to $25 by Stifel
- Werner (WERN) Q2 EPS Jumps 120%
- Werner Enterprises, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WERN)
- Werner Enterprises, Inc. (WERN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Werner (WERN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Earnings call transcript: Werner Enterprises beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- Werner Enterprises (WERN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Werner Q2 2025 slides: Logistics growth offsets TTS pressure as cost cuts accelerate
- Earnings Preview: Old Dominion Freight Line (ODFL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Earnings Preview: Werner Enterprises (WERN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Thrivent Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Texas Supreme Court overturns $90 million verdict against Werner
1日のレンジ
27.40 28.20
1年のレンジ
23.02 42.48
- 以前の終値
- 27.63
- 始値
- 27.81
- 買値
- 27.52
- 買値
- 27.82
- 安値
- 27.40
- 高値
- 28.20
- 出来高
- 1.614 K
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- -3.61%
- 6ヶ月の変化
- -5.40%
- 1年の変化
- -28.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K