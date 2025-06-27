クォートセクション
通貨 / WERN
WERN: Werner Enterprises Inc

27.52 USD 0.11 (0.40%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WERNの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり27.40の安値と28.20の高値で取引されました。

Werner Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.40 28.20
1年のレンジ
23.02 42.48
以前の終値
27.63
始値
27.81
買値
27.52
買値
27.82
安値
27.40
高値
28.20
出来高
1.614 K
1日の変化
-0.40%
1ヶ月の変化
-3.61%
6ヶ月の変化
-5.40%
1年の変化
-28.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K