Валюты / WERN
WERN: Werner Enterprises Inc
28.55 USD 0.23 (0.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WERN за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.18, а максимальная — 28.66.
Следите за динамикой Werner Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WERN
- Could your employer take away your 401(k) match? Sherwin-Williams just did it.
- Werner Enterprises, Inc. (WERN) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Werner Enterprises на конференции Morgan Stanley: стратегическая навигация в условиях неопределенности
- Werner Enterprises at Morgan Stanley Conference: Navigating Uncertainty with Strategy
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Werner (WERN) Up 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Werner Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Werner Enterprises announces new stock buyback program and dividend
- Werner Q2 Earnings and Revenues Top Estimates, Decrease Year Over Year
- Werner (WERN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Werner Enterprises stock price target lowered to $25 by Stifel
- Werner (WERN) Q2 EPS Jumps 120%
- Werner Enterprises, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WERN)
- Werner Enterprises, Inc. (WERN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Werner (WERN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Earnings call transcript: Werner Enterprises beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- Werner Enterprises (WERN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Werner Q2 2025 slides: Logistics growth offsets TTS pressure as cost cuts accelerate
- Earnings Preview: Old Dominion Freight Line (ODFL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Earnings Preview: Werner Enterprises (WERN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Thrivent Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Texas Supreme Court overturns $90 million verdict against Werner
- Werner Enterprises to Release Second Quarter Earnings and Host Earnings Call on July 29, 2025
Дневной диапазон
28.18 28.66
Годовой диапазон
23.02 42.48
- Предыдущее закрытие
- 28.32
- Open
- 28.44
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Low
- 28.18
- High
- 28.66
- Объем
- 1.242 K
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -1.86%
- Годовое изменение
- -25.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.