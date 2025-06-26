货币 / WERN
WERN: Werner Enterprises Inc
28.55 USD 0.23 (0.81%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WERN汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点28.18和高点28.66进行交易。
关注Werner Enterprises Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
28.18 28.66
年范围
23.02 42.48
- 前一天收盘价
- 28.32
- 开盘价
- 28.44
- 卖价
- 28.55
- 买价
- 28.85
- 最低价
- 28.18
- 最高价
- 28.66
- 交易量
- 1.242 K
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -1.86%
- 年变化
- -25.30%
