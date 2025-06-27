Währungen / WERN
WERN: Werner Enterprises Inc
27.52 USD 0.11 (0.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WERN hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.40 bis zu einem Hoch von 28.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Werner Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.40 28.20
Jahresspanne
23.02 42.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.63
- Eröffnung
- 27.81
- Bid
- 27.52
- Ask
- 27.82
- Tief
- 27.40
- Hoch
- 28.20
- Volumen
- 1.614 K
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- -3.61%
- 6-Monatsänderung
- -5.40%
- Jahresänderung
- -28.00%
