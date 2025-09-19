クォートセクション
VRM: Vroom Inc

27.33 USD 0.17 (0.62%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VRMの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり27.33の安値と27.33の高値で取引されました。

Vroom Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.33 27.33
1年のレンジ
4.28 41.36
以前の終値
27.50
始値
27.33
買値
27.33
買値
27.63
安値
27.33
高値
27.33
出来高
2
1日の変化
-0.62%
1ヶ月の変化
0.04%
6ヶ月の変化
-8.17%
1年の変化
198.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K