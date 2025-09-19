通貨 / VRM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VRM: Vroom Inc
27.33 USD 0.17 (0.62%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRMの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり27.33の安値と27.33の高値で取引されました。
Vroom Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
27.33 27.33
1年のレンジ
4.28 41.36
- 以前の終値
- 27.50
- 始値
- 27.33
- 買値
- 27.33
- 買値
- 27.63
- 安値
- 27.33
- 高値
- 27.33
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- 0.04%
- 6ヶ月の変化
- -8.17%
- 1年の変化
- 198.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K