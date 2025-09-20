CotationsSections
VRM: Vroom Inc

27.46 USD 0.13 (0.48%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VRM a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.46 et à un maximum de 30.00.

Suivez la dynamique Vroom Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
27.46 30.00
Range Annuel
4.28 41.36
Clôture Précédente
27.33
Ouverture
27.83
Bid
27.46
Ask
27.76
Plus Bas
27.46
Plus Haut
30.00
Volume
20
Changement quotidien
0.48%
Changement Mensuel
0.51%
Changement à 6 Mois
-7.73%
Changement Annuel
199.45%
20 septembre, samedi