시세섹션
통화 / VRM
주식로 돌아가기

VRM: Vroom Inc

27.46 USD 0.13 (0.48%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VRM 환율이 오늘 0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.46이고 고가는 30.00이었습니다.

Vroom Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
27.46 30.00
년간 변동
4.28 41.36
이전 종가
27.33
시가
27.83
Bid
27.46
Ask
27.76
저가
27.46
고가
30.00
볼륨
20
일일 변동
0.48%
월 변동
0.51%
6개월 변동
-7.73%
년간 변동율
199.45%
20 9월, 토요일