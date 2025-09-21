QuotazioniSezioni
VRM
Azioni

VRM: Vroom Inc

27.46 USD 0.13 (0.48%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRM ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.46 e ad un massimo di 30.00.

Segui le dinamiche di Vroom Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.46 30.00
Intervallo Annuale
4.28 41.36
Chiusura Precedente
27.33
Apertura
27.83
Bid
27.46
Ask
27.76
Minimo
27.46
Massimo
30.00
Volume
20
Variazione giornaliera
0.48%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
-7.73%
Variazione Annuale
199.45%
21 settembre, domenica