VRM: Vroom Inc
28.20 USD 0.87 (3.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRM hat sich für heute um 3.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.50 bis zu einem Hoch von 30.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vroom Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.50 30.00
Jahresspanne
4.28 41.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.33
- Eröffnung
- 27.83
- Bid
- 28.20
- Ask
- 28.50
- Tief
- 27.50
- Hoch
- 30.00
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 3.18%
- Monatsänderung
- 3.22%
- 6-Monatsänderung
- -5.24%
- Jahresänderung
- 207.52%
