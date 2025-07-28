通貨 / VCYT
VCYT: Veracyte Inc
33.23 USD 1.40 (4.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VCYTの今日の為替レートは、4.40%変化しました。日中、通貨は1あたり32.09の安値と33.35の高値で取引されました。
Veracyte Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VCYT News
- Veracyte, Inc. (VCYT) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference Transcript
- Veracyte at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's How Much a $1000 Investment in Veracyte Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Veracyte: Q2 Earnings Brings My Position Out Of Mothballs (NASDAQ:VCYT)
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Veracyte completes enrollment for lung nodule test trial
- Is the Options Market Predicting a Spike in Veracyte Stock?
- Here's Why Veracyte (VCYT) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Veracyte (VCYT) is a Strong Growth Stock
- VCYT Stock Gains on Q2 Earnings and Revenue Beat, Margins Up
- Veracyte stock price target lowered to $28 from $29 at Morgan Stanley
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Veracyte stock rating reiterated at Outperform by William Blair
- Veracyte, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VCYT)
- Veracyte, Inc. (VCYT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veracyte (VCYT) Q2 Revenue Jumps 14%
- Veracyte (VCYT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Veracyte Q2 2025 slides: Decipher drives 14% revenue growth, EBITDA margins expand
- Veracyte shares surge as Q2 profits quadruple expectations
- BMNR, VCYT, ZG: Cathie Wood Buys $15M More of Ethereum-Linked Bitmine - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys BMNR and VCYT, sells JOBY and XYZ stock
- Veracyte (VCYT) Soars 7.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
1日のレンジ
32.09 33.35
1年のレンジ
22.61 47.32
- 以前の終値
- 31.83
- 始値
- 32.16
- 買値
- 33.23
- 買値
- 33.53
- 安値
- 32.09
- 高値
- 33.35
- 出来高
- 1.774 K
- 1日の変化
- 4.40%
- 1ヶ月の変化
- 10.07%
- 6ヶ月の変化
- 13.37%
- 1年の変化
- -1.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K