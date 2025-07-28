货币 / VCYT
VCYT: Veracyte Inc
32.43 USD 0.15 (0.46%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VCYT汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点32.33和高点32.79进行交易。
关注Veracyte Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCYT新闻
- Veracyte, Inc. (VCYT) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference Transcript
- Veracyte at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's How Much a $1000 Investment in Veracyte Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Veracyte: Q2 Earnings Brings My Position Out Of Mothballs (NASDAQ:VCYT)
- Tempus' Key Acquisitions Strengthen Its AI Healthcare Leadership
- Veracyte completes enrollment for lung nodule test trial
- Is the Options Market Predicting a Spike in Veracyte Stock?
- Here's Why Veracyte (VCYT) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Veracyte (VCYT) is a Strong Growth Stock
- VCYT Stock Gains on Q2 Earnings and Revenue Beat, Margins Up
- Veracyte stock price target lowered to $28 from $29 at Morgan Stanley
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Veracyte stock rating reiterated at Outperform by William Blair
- Veracyte, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VCYT)
- Veracyte, Inc. (VCYT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veracyte (VCYT) Q2 Revenue Jumps 14%
- Veracyte (VCYT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Veracyte Q2 2025 slides: Decipher drives 14% revenue growth, EBITDA margins expand
- Veracyte shares surge as Q2 profits quadruple expectations
- BMNR, VCYT, ZG: Cathie Wood Buys $15M More of Ethereum-Linked Bitmine - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys BMNR and VCYT, sells JOBY and XYZ stock
- Veracyte (VCYT) Soars 7.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
日范围
32.33 32.79
年范围
22.61 47.32
- 前一天收盘价
- 32.28
- 开盘价
- 32.40
- 卖价
- 32.43
- 买价
- 32.73
- 最低价
- 32.33
- 最高价
- 32.79
- 交易量
- 305
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 7.42%
- 6个月变化
- 10.64%
- 年变化
- -4.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值