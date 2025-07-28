Валюты / VCYT
VCYT: Veracyte Inc
32.28 USD 0.41 (1.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VCYT за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.32, а максимальная — 32.49.
Следите за динамикой Veracyte Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.32 32.49
Годовой диапазон
22.61 47.32
- Предыдущее закрытие
- 31.87
- Open
- 31.68
- Bid
- 32.28
- Ask
- 32.58
- Low
- 31.32
- High
- 32.49
- Объем
- 922
- Дневное изменение
- 1.29%
- Месячное изменение
- 6.92%
- 6-месячное изменение
- 10.13%
- Годовое изменение
- -4.64%
