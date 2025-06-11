通貨 / UP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UP: Wheels Up Experience Inc Class A
2.44 USD 0.24 (10.91%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UPの今日の為替レートは、10.91%変化しました。日中、通貨は1あたり2.25の安値と2.48の高値で取引されました。
Wheels Up Experience Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UP News
- ウィールズアップの最高販売責任者ブリファ氏、2万1590ドル相当の株式を売却
- Wheels up chief sales officer Briffa sells $21,590 in stock
- Wheels Up: Rebound Potential With New Memberships Unveiled (NYSE:UP)
- Wheels up COO Holtz sells shares worth $106,048
- Wheels Up introduces signature membership with guaranteed fleet access
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Aspirational Consumer Lifestyle Corp stock hits 52-week high at $2.78
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Wheels Up divests non-core businesses for $20 million
- Wheels up experience chief accounting officer sells $34,980 in stock
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Wheels Up (UP) Q2 Loss Narrows 14%
- Wheels Up Experience earnings beat by $1.77, revenue fell short of estimates
- Chevron, JP Morgan lead market cap stock movers on Tuesday
- Wheels Up: Return To Bookings Growth Is An Excellent Signal (NYSE:UP)
- AMD and Eli Lilly Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Wheels Up reshuffles leadership to strengthen sales strategy
- Wheels Up Expands Incentive Plan, Stockholders Approve Amendments
1日のレンジ
2.25 2.48
1年のレンジ
0.74 3.50
- 以前の終値
- 2.20
- 始値
- 2.32
- 買値
- 2.44
- 買値
- 2.74
- 安値
- 2.25
- 高値
- 2.48
- 出来高
- 5.548 K
- 1日の変化
- 10.91%
- 1ヶ月の変化
- -13.48%
- 6ヶ月の変化
- 144.00%
- 1年の変化
- 2.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K