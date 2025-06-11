Währungen / UP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UP: Wheels Up Experience Inc Class A
2.49 USD 0.05 (2.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UP hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.43 bis zu einem Hoch von 2.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wheels Up Experience Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UP News
- Insider-Verkauf bei Wheels Up: Vertriebsvorstand Briffa veräußert Aktien im Wert von 21.590 $
- Wheels up chief sales officer Briffa sells $21,590 in stock
- Wheels Up: Rebound Potential With New Memberships Unveiled (NYSE:UP)
- Wheels up COO Holtz sells shares worth $106,048
- Wheels Up introduces signature membership with guaranteed fleet access
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Aspirational Consumer Lifestyle Corp stock hits 52-week high at $2.78
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Wheels Up divests non-core businesses for $20 million
- Wheels up experience chief accounting officer sells $34,980 in stock
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Wheels Up (UP) Q2 Loss Narrows 14%
- Wheels Up Experience earnings beat by $1.77, revenue fell short of estimates
- Chevron, JP Morgan lead market cap stock movers on Tuesday
- Wheels Up: Return To Bookings Growth Is An Excellent Signal (NYSE:UP)
- AMD and Eli Lilly Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Wheels Up reshuffles leadership to strengthen sales strategy
- Wheels Up Expands Incentive Plan, Stockholders Approve Amendments
Tagesspanne
2.43 2.56
Jahresspanne
0.74 3.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.44
- Eröffnung
- 2.50
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Tief
- 2.43
- Hoch
- 2.56
- Volumen
- 1.636 K
- Tagesänderung
- 2.05%
- Monatsänderung
- -11.70%
- 6-Monatsänderung
- 149.00%
- Jahresänderung
- 4.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K