UP: Wheels Up Experience Inc Class A

2.49 USD 0.05 (2.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UP hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.43 bis zu einem Hoch von 2.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wheels Up Experience Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UP News

Tagesspanne
2.43 2.56
Jahresspanne
0.74 3.50
Vorheriger Schlusskurs
2.44
Eröffnung
2.50
Bid
2.49
Ask
2.79
Tief
2.43
Hoch
2.56
Volumen
1.636 K
Tagesänderung
2.05%
Monatsänderung
-11.70%
6-Monatsänderung
149.00%
Jahresänderung
4.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K