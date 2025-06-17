Divisas / UP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UP: Wheels Up Experience Inc Class A
2.20 USD 0.15 (7.32%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UP de hoy ha cambiado un 7.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.97, mientras que el máximo ha alcanzado 2.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wheels Up Experience Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UP News
- Director de ventas de Wheels Up, Briffa, vende acciones por $21,590
- Director de ventas de Wheels Up, Briffa, vende acciones por 21.590 dólares
- Wheels up chief sales officer Briffa sells $21,590 in stock
- Wheels Up: Rebound Potential With New Memberships Unveiled (NYSE:UP)
- Wheels up COO Holtz sells shares worth $106,048
- Wheels Up introduces signature membership with guaranteed fleet access
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Aspirational Consumer Lifestyle Corp stock hits 52-week high at $2.78
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Wheels Up divests non-core businesses for $20 million
- Wheels up experience chief accounting officer sells $34,980 in stock
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Wheels Up (UP) Q2 Loss Narrows 14%
- Wheels Up Experience earnings beat by $1.77, revenue fell short of estimates
- Chevron, JP Morgan lead market cap stock movers on Tuesday
- Wheels Up: Return To Bookings Growth Is An Excellent Signal (NYSE:UP)
- AMD and Eli Lilly Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Wheels Up reshuffles leadership to strengthen sales strategy
Rango diario
1.97 2.27
Rango anual
0.74 3.50
- Cierres anteriores
- 2.05
- Open
- 2.03
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Low
- 1.97
- High
- 2.27
- Volumen
- 6.816 K
- Cambio diario
- 7.32%
- Cambio mensual
- -21.99%
- Cambio a 6 meses
- 120.00%
- Cambio anual
- -7.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B