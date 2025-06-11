Валюты / UP
UP: Wheels Up Experience Inc Class A
2.05 USD 0.11 (5.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UP за сегодня изменился на -5.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03, а максимальная — 2.19.
Следите за динамикой Wheels Up Experience Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.03 2.19
Годовой диапазон
0.74 3.50
- Предыдущее закрытие
- 2.16
- Open
- 2.16
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 2.03
- High
- 2.19
- Объем
- 4.005 K
- Дневное изменение
- -5.09%
- Месячное изменение
- -27.30%
- 6-месячное изменение
- 105.00%
- Годовое изменение
- -14.23%
