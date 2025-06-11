货币 / UP
UP: Wheels Up Experience Inc Class A
2.22 USD 0.17 (8.29%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UP汇率已更改8.29%。当日，交易品种以低点1.97和高点2.24进行交易。
关注Wheels Up Experience Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UP新闻
- Wheels Up首席销售官Briffa出售价值$21,590的股票
- Wheels up chief sales officer Briffa sells $21,590 in stock
- Wheels Up: Rebound Potential With New Memberships Unveiled (NYSE:UP)
- Wheels up COO Holtz sells shares worth $106,048
- Wheels Up introduces signature membership with guaranteed fleet access
- Wheels Up divests non-core businesses for $20 million
- Wheels up experience chief accounting officer sells $34,980 in stock
- Wheels Up (UP) Q2 Loss Narrows 14%
- Wheels Up Experience earnings beat by $1.77, revenue fell short of estimates
- Wheels Up: Return To Bookings Growth Is An Excellent Signal (NYSE:UP)
- Wheels Up reshuffles leadership to strengthen sales strategy
- Wheels Up Expands Incentive Plan, Stockholders Approve Amendments
日范围
1.97 2.24
年范围
0.74 3.50
- 前一天收盘价
- 2.05
- 开盘价
- 2.03
- 卖价
- 2.22
- 买价
- 2.52
- 最低价
- 1.97
- 最高价
- 2.24
- 交易量
- 4.379 K
- 日变化
- 8.29%
- 月变化
- -21.28%
- 6个月变化
- 122.00%
- 年变化
- -7.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值