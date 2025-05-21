通貨 / UNCY
UNCY: Unicycive Therapeutics Inc
4.09 USD 0.05 (1.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UNCYの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり4.00の安値と4.14の高値で取引されました。
Unicycive Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UNCY News
- ベンチマーク社、株式分割後のユニサイクリブの目標株価を21ドルに引き上げ
- Unicycive Therapeutics faces securities class action lawsuit over public statements
- Unicycive receives U.S. patent for chronic kidney disease treatment
- Unicycive Therapeutics: Manageable CMC Speed Bump - Pill Burden Edge Intact, Buying (UNCY)
- Unicycive regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Unicycive stock falls as FDA plans complete response letter for OLC
- FDA Raises Manufacturing Concerns, Delays Unicycive's Kidney Disease Drug Approval - Unicycive Therapeutics (NASDAQ:UNCY)
- Unicycive stock falls after FDA issues Complete Response Letter
- FDA issues complete response letter for Unicycive’s kidney drug
- Unicycive to implement 1-for-10 reverse stock split to regain Nasdaq listing
- # H.C. Wainwright reiterates Buy on UNICYCIVE stock amid FDA concern
- Why Is Unicycive Therapeutics Stock (UNCY) Down 35% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Unicycive Therapeutics Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Unicycive Therapeutics (NASDAQ:UNCY)
- Unicycive Therapeutics stock tumbles after FDA flags manufacturing issues
- FDA flags issues at drug manufacturer for Unicycive’s kidney therapy
- Lucid Capital Markets initiates Buy rating on Unicycive stock
- Unicycive Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Benchmark maintains $3 target on Unicycive stock post-Q1 filings
- Unicycive Therapeutics Announces Time Change for 2025 Annual Meeting of Stockholders
1日のレンジ
4.00 4.14
1年のレンジ
0.34 8.25
- 以前の終値
- 4.04
- 始値
- 4.04
- 買値
- 4.09
- 買値
- 4.39
- 安値
- 4.00
- 高値
- 4.14
- 出来高
- 617
- 1日の変化
- 1.24%
- 1ヶ月の変化
- -1.92%
- 6ヶ月の変化
- 581.67%
- 1年の変化
- 897.56%
