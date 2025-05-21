Валюты / UNCY
UNCY: Unicycive Therapeutics Inc
3.99 USD 0.05 (1.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNCY за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.96, а максимальная — 4.21.
Следите за динамикой Unicycive Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UNCY
- Benchmark повышает целевую цену акций Unicycive до $21 после обратного сплита
- Unicycive Therapeutics faces securities class action lawsuit over public statements
- Unicycive receives U.S. patent for chronic kidney disease treatment
- Unicycive Therapeutics: Manageable CMC Speed Bump - Pill Burden Edge Intact, Buying (UNCY)
- Unicycive regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Unicycive stock falls as FDA plans complete response letter for OLC
- FDA Raises Manufacturing Concerns, Delays Unicycive's Kidney Disease Drug Approval - Unicycive Therapeutics (NASDAQ:UNCY)
- Unicycive stock falls after FDA issues Complete Response Letter
- FDA issues complete response letter for Unicycive’s kidney drug
- Unicycive to implement 1-for-10 reverse stock split to regain Nasdaq listing
- # H.C. Wainwright reiterates Buy on UNICYCIVE stock amid FDA concern
- Why Is Unicycive Therapeutics Stock (UNCY) Down 35% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Unicycive Therapeutics Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Unicycive Therapeutics (NASDAQ:UNCY)
- Unicycive Therapeutics stock tumbles after FDA flags manufacturing issues
- FDA flags issues at drug manufacturer for Unicycive’s kidney therapy
- Lucid Capital Markets initiates Buy rating on Unicycive stock
- Unicycive Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Benchmark maintains $3 target on Unicycive stock post-Q1 filings
- Unicycive Therapeutics Announces Time Change for 2025 Annual Meeting of Stockholders
Дневной диапазон
3.96 4.21
Годовой диапазон
0.34 8.25
- Предыдущее закрытие
- 3.94
- Open
- 3.96
- Bid
- 3.99
- Ask
- 4.29
- Low
- 3.96
- High
- 4.21
- Объем
- 1.065 K
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- -4.32%
- 6-месячное изменение
- 565.00%
- Годовое изменение
- 873.17%
