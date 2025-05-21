Währungen / UNCY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UNCY: Unicycive Therapeutics Inc
4.00 USD 0.09 (2.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNCY hat sich für heute um -2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.99 bis zu einem Hoch von 4.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unicycive Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNCY News
- Unicycive: Benchmark hebt Kursziel nach Reverse Split auf 21 US-Dollar an
- Unicycive Therapeutics faces securities class action lawsuit over public statements
- Unicycive receives U.S. patent for chronic kidney disease treatment
- Unicycive Therapeutics: Manageable CMC Speed Bump - Pill Burden Edge Intact, Buying (UNCY)
- Unicycive regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Unicycive stock falls as FDA plans complete response letter for OLC
- FDA Raises Manufacturing Concerns, Delays Unicycive's Kidney Disease Drug Approval - Unicycive Therapeutics (NASDAQ:UNCY)
- Unicycive stock falls after FDA issues Complete Response Letter
- FDA issues complete response letter for Unicycive’s kidney drug
- Unicycive to implement 1-for-10 reverse stock split to regain Nasdaq listing
- # H.C. Wainwright reiterates Buy on UNICYCIVE stock amid FDA concern
- Why Is Unicycive Therapeutics Stock (UNCY) Down 35% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Unicycive Therapeutics Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Unicycive Therapeutics (NASDAQ:UNCY)
- Unicycive Therapeutics stock tumbles after FDA flags manufacturing issues
- FDA flags issues at drug manufacturer for Unicycive’s kidney therapy
- Lucid Capital Markets initiates Buy rating on Unicycive stock
- Unicycive Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Benchmark maintains $3 target on Unicycive stock post-Q1 filings
- Unicycive Therapeutics Announces Time Change for 2025 Annual Meeting of Stockholders
Tagesspanne
3.99 4.13
Jahresspanne
0.34 8.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.09
- Eröffnung
- 4.09
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Tief
- 3.99
- Hoch
- 4.13
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- -2.20%
- Monatsänderung
- -4.08%
- 6-Monatsänderung
- 566.67%
- Jahresänderung
- 875.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K