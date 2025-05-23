通貨 / UGRO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UGRO: urban-gro Inc
0.56 USD 0.04 (6.67%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UGROの今日の為替レートは、-6.67%変化しました。日中、通貨は1あたり0.54の安値と0.61の高値で取引されました。
urban-gro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGRO News
- Urban-Gro stock soars after selling non-CEA architecture business
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- urban-gro plans to sell architectural design subsidiary 2WR
- UrbanGro stock hits 52-week low at $0.34 amid market challenges
- urban-gro faces Nasdaq compliance issue over report delays
- UrbanGro stock hits 52-week low at $0.37 amid market challenges
1日のレンジ
0.54 0.61
1年のレンジ
0.26 1.92
- 以前の終値
- 0.60
- 始値
- 0.59
- 買値
- 0.56
- 買値
- 0.86
- 安値
- 0.54
- 高値
- 0.61
- 出来高
- 231
- 1日の変化
- -6.67%
- 1ヶ月の変化
- 40.00%
- 6ヶ月の変化
- 43.59%
- 1年の変化
- -59.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K