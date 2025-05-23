Divisas / UGRO
UGRO: urban-gro Inc
0.60 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UGRO de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.59, mientras que el máximo ha alcanzado 0.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas urban-gro Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.59 0.64
Rango anual
0.26 1.92
- Cierres anteriores
- 0.60
- Open
- 0.63
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Low
- 0.59
- High
- 0.64
- Volumen
- 122
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 50.00%
- Cambio a 6 meses
- 53.85%
- Cambio anual
- -56.20%
