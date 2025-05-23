Valute / UGRO
UGRO: urban-gro Inc
0.52 USD 0.04 (7.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UGRO ha avuto una variazione del -7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.51 e ad un massimo di 0.58.
Segui le dinamiche di urban-gro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.51 0.58
Intervallo Annuale
0.26 1.92
- Chiusura Precedente
- 0.56
- Apertura
- 0.56
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- Minimo
- 0.51
- Massimo
- 0.58
- Volume
- 158
- Variazione giornaliera
- -7.14%
- Variazione Mensile
- 30.00%
- Variazione Semestrale
- 33.33%
- Variazione Annuale
- -62.04%
21 settembre, domenica