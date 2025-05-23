Валюты / UGRO
UGRO: urban-gro Inc
0.60 USD 0.01 (1.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UGRO за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.59, а максимальная — 0.64.
Следите за динамикой urban-gro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UGRO
- Urban-Gro stock soars after selling non-CEA architecture business
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- urban-gro plans to sell architectural design subsidiary 2WR
- UrbanGro stock hits 52-week low at $0.34 amid market challenges
- urban-gro faces Nasdaq compliance issue over report delays
- UrbanGro stock hits 52-week low at $0.37 amid market challenges
Дневной диапазон
0.59 0.64
Годовой диапазон
0.26 1.92
- Предыдущее закрытие
- 0.59
- Open
- 0.60
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Low
- 0.59
- High
- 0.64
- Объем
- 209
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- 50.00%
- 6-месячное изменение
- 53.85%
- Годовое изменение
- -56.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.