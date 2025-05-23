Währungen / UGRO
UGRO: urban-gro Inc
0.53 USD 0.03 (5.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UGRO hat sich für heute um -5.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.51 bis zu einem Hoch von 0.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die urban-gro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.51 0.58
Jahresspanne
0.26 1.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.56
- Eröffnung
- 0.56
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Tief
- 0.51
- Hoch
- 0.58
- Volumen
- 148
- Tagesänderung
- -5.36%
- Monatsänderung
- 32.50%
- 6-Monatsänderung
- 35.90%
- Jahresänderung
- -61.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K