UDMY: Udemy Inc
7.44 USD 0.26 (3.62%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UDMYの今日の為替レートは、3.62%変化しました。日中、通貨は1あたり7.23の安値と7.46の高値で取引されました。
Udemy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UDMY News
- Udemy report reveals surging demand for AI skills in workplace
- Chegg vs. Udemy: Which EdTech Stock Offers More Upside Now?
- Coursera: Revenue Reacceleration Underway With More To Come (NYSE:COUR)
- Udemy (UDMY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- New Strong Buy Stocks for September 2nd
- Udemy: Poised For A 2026 Inflection Point
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Udemy stock amid AI strategy
- Udemy: Still Not Bullish Yet Because Of Visible Weaknesses (Rating Upgrade) (NASDAQ:UDMY)
- 3 "Cheap" Tech Stocks to Buy Now: HPE, STNE, UDMY
- Earnings Estimates Rising for Udemy (UDMY): Will It Gain?
- Wall Street Analysts Think Udemy (UDMY) Could Surge 34.11%: Read This Before Placing a Bet
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- New Strong Buy Stocks for August 4th
- Cantor Fitzgerald raises Udemy stock price target to $10 on turnaround signs
- Udemy, Inc. (UDMY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Udemy Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Udemy (UDMY) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Udemy shares surge as Q2 profit tops estimates, company turns profitable
- Udemy, Inc. (UDMY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Udemy Q2 2025 slides: First profitable quarter since IPO as AI initiatives accelerate
- Udemy earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Why Udemy (UDMY) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
- Strength Seen in Udemy (UDMY): Can Its 6.7% Jump Turn into More Strength?
- Earnings Preview: Cloudflare (NET) Q2 Earnings Expected to Decline
1日のレンジ
7.23 7.46
1年のレンジ
5.69 10.61
- 以前の終値
- 7.18
- 始値
- 7.27
- 買値
- 7.44
- 買値
- 7.74
- 安値
- 7.23
- 高値
- 7.46
- 出来高
- 2.855 K
- 1日の変化
- 3.62%
- 1ヶ月の変化
- 8.93%
- 6ヶ月の変化
- -3.75%
- 1年の変化
- -0.93%
