货币 / UDMY
UDMY: Udemy Inc
7.25 USD 0.12 (1.68%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UDMY汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点7.13和高点7.35进行交易。
关注Udemy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.13 7.35
年范围
5.69 10.61
- 前一天收盘价
- 7.13
- 开盘价
- 7.13
- 卖价
- 7.25
- 买价
- 7.55
- 最低价
- 7.13
- 最高价
- 7.35
- 交易量
- 1.447 K
- 日变化
- 1.68%
- 月变化
- 6.15%
- 6个月变化
- -6.21%
- 年变化
- -3.46%
