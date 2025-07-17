КотировкиРазделы
UDMY: Udemy Inc

7.13 USD 0.13 (1.86%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UDMY за сегодня изменился на 1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.93, а максимальная — 7.14.

Следите за динамикой Udemy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости UDMY

Дневной диапазон
6.93 7.14
Годовой диапазон
5.69 10.61
Предыдущее закрытие
7.00
Open
6.97
Bid
7.13
Ask
7.43
Low
6.93
High
7.14
Объем
2.671 K
Дневное изменение
1.86%
Месячное изменение
4.39%
6-месячное изменение
-7.76%
Годовое изменение
-5.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.