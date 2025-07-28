Währungen / UDMY
UDMY: Udemy Inc
7.43 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UDMY hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.39 bis zu einem Hoch von 7.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Udemy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.39 7.51
Jahresspanne
5.69 10.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.44
- Eröffnung
- 7.51
- Bid
- 7.43
- Ask
- 7.73
- Tief
- 7.39
- Hoch
- 7.51
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 8.78%
- 6-Monatsänderung
- -3.88%
- Jahresänderung
- -1.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K