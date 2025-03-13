通貨 / UAE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UAE: iShares MSCI UAE ETF
19.36 USD 0.20 (1.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UAEの今日の為替レートは、1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり19.23の安値と19.36の高値で取引されました。
iShares MSCI UAE ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAE News
- UAE Steps Up Global War On Crypto Crime – Details
- UAE ETF: Prepared To Turn More Constructive After The Recent Blip (NASDAQ:UAE)
- Bitcoin Payments Now Accepted By Top UAE Developer For Real Estate
- LLB refers clients to Rothschild after UAE exit
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- TON Surges on UAE Golden Visa News; Crypto Community Reacts With Excitement and Doubt
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Ripple Expands Middle East Presence as RLUSD Gains Approval in Dubai
- Where Will Archer Aviation Be in 3 Years?
- UAE: This Emirati ETF Faces Significant Concentration Risk (NASDAQ:UAE)
- Bitcoin Goes Halal: Ruya Leads As 1st Islamic Bank To Offer Crypto Investment
- Global Economic Outlook: March 2025
- This sector may be the ‘accidental beneficiary’ of a U.S. growth scare, says JPMorgan
- Ripple Wins UAE License For Regulated Crypto Payments
1日のレンジ
19.23 19.36
1年のレンジ
14.55 20.42
- 以前の終値
- 19.16
- 始値
- 19.28
- 買値
- 19.36
- 買値
- 19.66
- 安値
- 19.23
- 高値
- 19.36
- 出来高
- 719
- 1日の変化
- 1.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.68%
- 6ヶ月の変化
- 14.42%
- 1年の変化
- 27.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K