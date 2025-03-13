Währungen / UAE
UAE: iShares MSCI UAE ETF
19.46 USD 0.10 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UAE hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.41 bis zu einem Hoch von 19.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI UAE ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAE News
Tagesspanne
19.41 19.48
Jahresspanne
14.55 20.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.36
- Eröffnung
- 19.44
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Tief
- 19.41
- Hoch
- 19.48
- Volumen
- 294
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- 15.01%
- Jahresänderung
- 28.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K