UAE: iShares MSCI UAE ETF
19.47 USD 0.11 (0.57%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UAE 환율이 오늘 0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.41이고 고가는 19.48이었습니다.
iShares MSCI UAE ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.41 19.48
년간 변동
14.55 20.42
- 이전 종가
- 19.36
- 시가
- 19.44
- Bid
- 19.47
- Ask
- 19.77
- 저가
- 19.41
- 고가
- 19.48
- 볼륨
- 297
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- 1.25%
- 6개월 변동
- 15.07%
- 년간 변동율
- 28.09%
20 9월, 토요일