Валюты / UAE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UAE: iShares MSCI UAE ETF
19.32 USD 0.12 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UAE за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.13, а максимальная — 19.33.
Следите за динамикой iShares MSCI UAE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UAE
- UAE Steps Up Global War On Crypto Crime – Details
- UAE ETF: Prepared To Turn More Constructive After The Recent Blip (NASDAQ:UAE)
- Bitcoin Payments Now Accepted By Top UAE Developer For Real Estate
- LLB refers clients to Rothschild after UAE exit
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- TON Surges on UAE Golden Visa News; Crypto Community Reacts With Excitement and Doubt
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Ripple Expands Middle East Presence as RLUSD Gains Approval in Dubai
- Where Will Archer Aviation Be in 3 Years?
- UAE: This Emirati ETF Faces Significant Concentration Risk (NASDAQ:UAE)
- Bitcoin Goes Halal: Ruya Leads As 1st Islamic Bank To Offer Crypto Investment
- Global Economic Outlook: March 2025
- This sector may be the ‘accidental beneficiary’ of a U.S. growth scare, says JPMorgan
- Ripple Wins UAE License For Regulated Crypto Payments
Дневной диапазон
19.13 19.33
Годовой диапазон
14.55 20.42
- Предыдущее закрытие
- 19.20
- Open
- 19.22
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Low
- 19.13
- High
- 19.33
- Объем
- 1.934 K
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- 14.18%
- Годовое изменение
- 27.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.